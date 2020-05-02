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«Помощь по всем направлениям»: замминистра обороны рассказал о работе специалистов РФ в Италии

Егор Левин
15:57 02.05.2020
Как отметил генерал-полковник, бригады работают круглосуточно в трехсменном режиме, а помогает им специальная техника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в эксклюзивном интервью «Звезде» назвал наиболее пострадавшие от пандемии коронавирусной инфекции области Италии. Он также описал проводимые в стране российскими специалистами мероприятия.

«В первую очередь, итальянские власти направили наш отряд в наиболее пострадавшую область, в Ломбардию, а конкретно в две провинции – Брешиа и Бергамо. В основном, отряд предоставлял медицинскую помощь в составе восьми врачебно-сестринских бригад, которые оказывали и продолжают оказывать профессиональную помощь по всем возможным направлениям», - рассказал Фомин.

Как отметил генерал-полковник, бригады работают круглосуточно в трехсменном режиме, а помогает им специальная техника.

«Кроме того, силами специальных подразделений осуществляется множество мероприятий по дезинфекции сооружений и зданий в Италии, таких, как пансионаты, дома для престарелых, санатории и госпитали, в том числе и альпийские. Это обработка зданий как снаружи, так и внутренних их объемов, а также дорог с твердым покрытием и площадей», - подчеркнул генерал-полковник.

Ранее Фомин рассказал о том, насколько быстро была развернута операция по помощи итальянской стороне. По его словам, с момента приказа верховного главнокомандующего прошло всего несколько часов, и сводные отряды различных специалистов уже были готовы к отправке.

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