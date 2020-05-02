«Не место панике»: замминистра обороны РФ Фомин о борьбе с распространением COVID-19

Позиция Министерства обороны РФ заключается в том, что к распространению коронавирусной инфекции необходимо относиться со всей серьезностью. Об этом в эксклюзивном интервью «Звезде» сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Эта инфекция не имеет границ, имеет большую скорость распространения. Она уже носит массовый характер. В этой ситуации не место "шапкозакидательскому" настроению и панике. Необходимо принимать мгновенные и взвешенные решения, а также - осуществлять соответствующие мероприятия по борьбе с этим злом», - отметил Фомин.

Генерал-полковник добавил, что сегодня необходимо создать все необходимые условия для борьбы и профилактики, а также для лечения и нейтрализации.

«Поскольку эпидемия поразила большую часть государств мира, в последнее время стали поступать обращения в адрес России и президента с просьбами оказать гуманитарную помощь: поставками соответствующих средств, оказанием врачебной помощи и спецтехники. В этой связи наше государство и президент получил ряд обращений и в соответствии с принятым решением Министерство обороны РФ принимает участие в некоторых таких мероприятиях», - сказал замминистра обороны РФ.

Ранее Фомин в эксклюзивном интервью нашему телеканалу отметил, что, как только Россия начала оказывать действенную помощь Италии и Сербии, в некоторых зарубежных СМИ появилась информация о том, что все мероприятия якобы имеют под собой пропагандистский характер.