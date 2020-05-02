«Элемент информационной войны»: Фомин о вбросах в СМИ, дискредитирующих помощь РФ Сербии и Италии

Как только Россия начала оказывать действенную помощь Италии и Сербии в некоторых зарубежных СМИ появилась информация о том, что все мероприятия якобы имеют под собой пропагандистский характер. Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в эксклюзивном интервью «Звезде» назвал такие действия элементов недобросовестной политической и информационной борьбы.

«Возникла такая недоброжелательная волна недоброжелательная, но мы предпочитаем не обращать внимания на шумиху и пропаганду. Считаем, что эта ситуация вызвана тем, что к сожалению страны запада, ЕС, атлантического блока не смогли реализовать тот союзнический потенциал, продемонстрировать единый дух внутри своей организации. А тут кстати появилась Россия, оперативно откликнулась на этот призыв, оказалась в Италии, начала оказывать помощь», - заявил он.

По словам Фомина, зарубежные страны «попытались сгладить эту ситуацию», прибегая к недобросовестным методам, к политическому шантажу, шпионажу.

«Хочу заверить всех партнеров в том, что Россия никогда ни о чем другом не думает, когда оказывает помощь нуждающимся. Само понятие милосердия, сердоболия оно воспитано в нас веками, оно существует у нас на генетическом уровне. Когда мы оказываем какой-либо стране, народу, мы не имеем за душой потайные цели, направленные на раскол единства», - подчеркнул он.

В заключении Фомин отметил, что в ведомстве стараются не обращать внимания на вбросы и делать свою работу.