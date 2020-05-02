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«Стартовали через несколько часов»: замминистра обороны о начале операции по помощи Италии с коронавирусом

Егор Левин
15:30 02.05.2020
Для помощи итальянской стороне оперативно были собраны сводные отряды из специалистов, врачей, а также вспомогательного персонала.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России

Заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин в эксклюзивном интервью «Звезде» рассказал о том, как происходило развертывание помощи Министерства обороны РФ в связи с непростой инфекционной ситуацией в Италии. По словам военачальника, сроки начала операции были поистине рекордно короткими.

«Италия была первой страной, по которой было принято моментальное решение верховным главнокомандующим. Буквально через несколько часов ночью стартовали первые самолеты. Решение было принято очень быстро, и мероприятия также прошли быстро», - рассказал Фомин.

Как он отметил, для помощи Италии были собраны сводные отряды из специалистов, врачей, а также вспомогательного персонала, за несколько часов с помощью совместной работы российских министерств всем им были оформлены необходимые документы. Итальянская сторона оказывала визовую поддержку на своей территории.

«Сразу же приступили к оказанию конкретной помощи», - заявил военачальник.

Напомним, российскими специалистами войск РХБЗ Минобороны РФ вместе с военнослужащими ВС Италии проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 90 населенных пунктах Ломбардии. В одном из последних мероприятий по обеззараживанию приняли участие более 30 военнослужащих и 7 единиц специальной техники.

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