«Не вижу крамолы»: музыкальный эксперт оценил планы Цоя-младшего зарегистрировать бренд «Кино»

Сын культового советского рок-музыканта Виктора Цоя решил зарегистрировать бренд «Кино» и подал соответствующую заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Согласно его задумке, под брендом «Кино» будет осуществляться запись музыки, проведение различных мастер-классов, организация и проведение концертов, а также ночных дискотек.

Инициативу Александра Цоя оценил музыкальный обозреватель Алексей Певчев, который поделился своим мнением в разговоре со «Звездой».

«Я здесь не вижу никакой крамолы, потому что то, чем собирается заниматься под этим брендом Александр Цой, вполне соответствует концепции того, ради чего все затевается. Я прекрасно понимаю, что у поклонников "Кино" такой ход может вызвать негативную реакцию. Тут надо понимать ту степень искренности и бережности, с которыми Александр подходит к памяти отца. У меня нет причин в этом сомневаться. Тем более, что он окружен людьми очень серьезными и ответственными, которые также с трепетом относятся этому проекту», - отметил Певчев.

Предупреждая потенциальную критику замысла Цоя-младшего, музыкальный эксперт посоветовал обратиться к мировой истории музыки, которая знает немало примеров того, как название группы становилось успешным экономическим брендом.

«Те же The Rolling Stones. Чего только нет, связанного с этой группой: одежда, дорогие часы, автомобили. Каждая современная или классическая музыкальная команда сегодня имеет свои алкогольные линейки. Поэтому речь идет об обычной практике. Я думаю, если бы Виктор Цой был жив, а группа "Кино" существовала, то такие мероприятия, скорее всего, имели бы место быть», - считает музыкальный обозреватель.

Не исключено, что таким образом, Александр Цой намерен собрать средства на проведение первых за 30 лет концертов группы «Кино» в Москве и Санкт-Петербурге, считает Певчев. Мероприятия намечены на осень 2020-го года и должны стать настоящим подарком для истинных ценителей творчества группы «Кино».