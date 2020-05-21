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«Саботаж и профанация»: глава ДНР прокомментировал действия Киева на переговорной площадке

Ян Брацкий
02:01 21.05.2020
Непрекращающиеся обстрелы населенных пунктов на Донбассе привели к тому, что глава ДНР распорядился повысить боеготовность всех подразделений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Ситуация на Украине и в самопровозглашенных народных республиках за время президентства Владимира Зеленского лучше не стала. Таким мнением в эфире передачи «Между тем» поделился глава ДНР Денис Пушилин. Вместе с другими гостями студии он подвел итоги первого года президента Украины у власти.

«К сожалению, мы продолжаем видеть в Киеве определенное противостояние, борьбу за власть, за влияние, ну а такие персонажи как Пинчук, Ахметов, Коломойский продолжают борьбу и стараются урвать наиболее лакомый кусок от оставшейся части экономики Украины», - поделился своим мнением Пушилин.

Переговорный процесс, а в ходе избирательной компании Владимир Зеленский обещал активную деятельность на этом направлении, не двигается с места, уверен Пушилин. Все попытки официального Киева наладить диалог, походят на разговор с самим собой, сетует политик.

«Саботаж, имитация и профанация - именно так можно описать все, что происходит на переговорной площадке, мы видим абсурдные новые идеи со стороны Киева», - сожалеет глава ДНР.

Неспособность прекратить агрессию, сесть за стол переговоров и вернуть переговоры в конструктивное русло приводят к регулярным обстрелам населенных пунктов Донбасса, рассказал глава самопровозглашенной республики.

«Только за апрель зафиксировано 399 нарушений режима прекращения огня, 176 из них с применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. И что самое страшное - это конечно приводит к жертвам: 14 пострадавших, двое погибли, 12 получили ранения различной тяжести, и пятеро из них дети от 7 до 13 лет. И говорить, что Зеленский не виноват лично - увы, это не так», - констатировал гость студии.

Из-за резкого ухудшения ситуации на линии соприкосновения Денис Пушилин накануне отдал распоряжение повысить боеготовность всех подразделений. Руководитель самопровозглашенной республики добавил, что вместо разбирательств и привлечения виноватых к ответственности представители Киева в контактной группе отказываются от подписания конкретных мер контроля прекращения огня, а также от прямого сотрудничества, которое помогло бы снизить напряженность на линии соприкосновения.

Денис Пушилин также призвал ОБСЕ и гарантов Минских соглашений - РФ, Францию и Германию - убедить украинское руководство в необходимости недопущения обострения противостояния.

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«Саботаж и профанация»: глава ДНР прокомментировал действия Киева на переговорной площадке
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