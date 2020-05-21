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«Стабильная линия - рушат все договоренности»: в Совете Федерации оценили выход США из ДОН

Вадим Синицын
21:37 21.05.2020
США последовательно рушат все договоренности, остался только Договор по открытому небу и последний СНВ-3. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Soeren Stache, ZB, Globallookpress

Поведение американской стороны в вопросах важных международных договоров остается стабильным – они последовательно рушат все договоренности, остался только Договор по открытому небу и последний СНВ-3. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя выход США из ДОН.

«Эта линия американская стабильная, они рушат все договоренности, которые были. Остался Договор по открытому небу и последний договор СНВ-3, который истекает весной следующего года. Поскольку никаких шагов встречных американцы не делают, есть ощущение, что с СНВ-3 все будет так же развиваться и мир останется без каких-либо регулирующих элементов, форматов», - сказал Джабаров.

Представитель Совета Федерации подчеркнул, что сейчас ситуация в мире заметно отличается от той, в которой общество находилось на момент заключения этих договоров. Сейчас много стран уже обладает ядерным оружием и носителями высочайшего класса, а также ракетами большой дальности и меньшей дальности.

«Американцы разрушают все, и наступит момент, когда они поймут, что в гонке вооружений они не смогут заставить нас уступать им во всем, не смогут принудить другие страны действовать в фарватере их политики, потому что мир изменился. Второй холодной войны не будет. Недавно же Трамп заявил, что они испытывают ракету, которая в 17 раз превосходит скорость звука и какие-то другие фантастические вещи, сейчас мы этого уже не боимся. Тогда, в 60-е годы, мы откровенно догоняли американцев в плане вооружений, а догоняли одним единственным способом - наращивали общий потенциал. Сейчас мы действуем немного асимметрично. Мы гонимся не за количеством ракет, установок, а стремимся получить высокоточное оружие, которого пока нет у наших соперников», - отметил представитель Совета Федерации.

Джабаров также отметил, что надежды США на получение превосходства в вопросе вооружений не имеют под собой почвы. Это особенно актуально, если учесть, что у России уже сейчас есть высококлассное современное оружие.

«Надеюсь, что ситуация закончится выборами в ноябре. Может быть, будет новый президент США, может быть, старый, может быть, кто-то другой, это американцы решают. Может быть, ещё хватит времени для того, чтобы продлить договор СНВ-3. Ведь продление никаких особых процедур не требует. Продлить хотя бы на какой-то срок и разрабатывать новую систему безопасности. Я думаю, что американцы напугают больше даже своих союзников таким поведением, чем нас. Потому что, если они так будут себя вести, они союзников своих подставляют в качестве мишени для возможного ответного удара. Но я надеюсь, что до этого не дойдёт», - заключил Джабаров.

Стоит отметить, что похожее мнение уже высказали конгрессмены США. Как заявил председатель комитета по вооруженным силам палаты представителей США Адам Смит, решение Трампа ставит под угрозу безопасность сил Штатов в Европе, равно как и безопасность самих европейских союзников.

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