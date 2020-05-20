Президент несбывшихся надежд: Вышинский оценил первый год работы Зеленского на посту главы Украины

Последние политические решения президента Украины Владимира Зеленского выглядят абсурдно и странно. Особенно это касается антироссийской линии поведения, которую он избрал вслед за своим предшественником Петром Порошенко. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

«Если говорить о российско-украинских отношениях за последний год, считать, что они начали меняться с момента обмена удерживаемыми лицами, то это разовое событие, жест доброй воли, на который в первую очередь пошла Россия», - констатирует Вышинский.

Робкая надежда на то, что Зеленский сможет выполнить данное избирателям обещание и закончить войну с собственным народом на Донбассе появилась после объявления о встрече в «нормандском формате» в Париже, вспоминает Вышинский.

«Тогда казалось, что вот есть серьезный предмет для разговора в кругу серьезных людей и человек, который стал президентом, совершит какие-то серьезные действия. По крайней мере, подтвердит ожидания, но все оказалось очень призрачно. Наверное, в этом есть простая логика, Зеленский не политик, он не способен брать ответственность и потом реализовывать ее», - предположил исполнительный директор МИА «Россия сегодня».

В подтверждение своих слов Вышинский вспомнил, как Зеленский лично ездил на Донбасс и уговаривал радикалов прекратить огонь.

«Если человек едет лично гарантировать разграничение и уговаривать тех, кто стрелял, чтобы они ушли, значит за ним пустота, он ничем не руководит, ничем не командует. Он же не будет каждый раз ездить туда», - задается вопросом Кирилл Вышинский.

За год в кресле главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский так и не получил политического опыта, считает Вышинский, потому все его решения выглядят как скачки в разные стороны. Огромные ожидания украинского народа, которые были связаны с его избранием на пост, не оправдались, резюмирует собеседник «Звезды».

«Он просто не умеет это делать. Этот человек, который взялся не за свое дело и его туда втолкнули, сыграли на его амбициях. Произошло что-то такое, что заставило его войти в эту реку. Поэтому бессмысленно пытаться прогнозировать его деятельность, он человек не оттуда, он не действует в национальных интересах, потому что он их не понимает», - приходит к выводу Вышинский.

Сейчас Владимир Зеленский, на фоне падение политических рейтингов, пытается заигрывать с радикальным электоратом своих политических оппонентов. До добра это не доведет, уверен Вышинский. Люди, которые голосовали за Петра Порошенко, никогда не встанут под знамена Зеленского. Его попытки войти с ними в контакт они воспримут, как проявление слабости.

«Будут дальше его шантажировать. Человек не живет в политической логике, он живет своими представлениями об абстрактном, как хотелось бы, как могло быть, как хорошо было бы. А теперь он хочет, как профессиональный артист, понравится другой части аудитории, а она не воспринимает его», - считает журналист Вышинский.

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала аналитический материал, посвященный первому году президентства Владимира Зеленского. Согласно представленным данным, 57% граждан Украины поддерживают его деятельность на посту президента. Не доверяют Зеленскому – 37% и более трети опрошенных не смогли определиться со своим отношением к главе государства.