Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Президент несбывшихся надежд: Вышинский оценил первый год работы Зеленского на посту главы Украины

Ян Брацкий
04:21 20.05.2020
По мнению Вышинского, Владимир Зеленский пришел в большую политику, не имея необходимых связей, опыта, и не понимая, с чем ему придется столкнуться в реальности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Str globallookpress

Последние политические решения президента Украины Владимира Зеленского выглядят абсурдно и странно. Особенно это касается антироссийской линии поведения, которую он избрал вслед за своим предшественником Петром Порошенко. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

«Если говорить о российско-украинских отношениях за последний год, считать, что они начали меняться с момента обмена удерживаемыми лицами, то это разовое событие, жест доброй воли, на который в первую очередь пошла Россия», - констатирует Вышинский.

Робкая надежда на то, что Зеленский сможет выполнить данное избирателям обещание и закончить войну с собственным народом на Донбассе появилась после объявления о встрече в «нормандском формате» в Париже, вспоминает Вышинский.

«Тогда казалось, что вот есть серьезный предмет для разговора в кругу серьезных людей и человек, который стал президентом, совершит какие-то серьезные действия. По крайней мере, подтвердит ожидания, но все оказалось очень призрачно. Наверное, в этом есть простая логика, Зеленский не политик, он не способен брать ответственность и потом реализовывать ее», - предположил исполнительный директор МИА «Россия сегодня».

В подтверждение своих слов Вышинский вспомнил, как Зеленский лично ездил на Донбасс и уговаривал радикалов прекратить огонь.

«Если человек едет лично гарантировать разграничение и уговаривать тех, кто стрелял, чтобы они ушли, значит за ним пустота, он ничем не руководит, ничем не командует. Он же не будет каждый раз ездить туда», - задается вопросом Кирилл Вышинский.

За год в кресле главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский так и не получил политического опыта, считает Вышинский, потому все его решения выглядят как скачки в разные стороны. Огромные ожидания украинского народа, которые были связаны с его избранием на пост, не оправдались, резюмирует собеседник «Звезды».

«Он просто не умеет это делать. Этот человек, который взялся не за свое дело и его туда втолкнули, сыграли на его амбициях. Произошло что-то такое, что заставило его войти в эту реку. Поэтому бессмысленно пытаться прогнозировать его деятельность, он человек не оттуда, он не действует в национальных интересах, потому что он их не понимает», - приходит к выводу Вышинский.

Сейчас Владимир Зеленский, на фоне падение политических рейтингов, пытается заигрывать с радикальным электоратом своих политических оппонентов. До добра это не доведет, уверен Вышинский. Люди, которые голосовали за Петра Порошенко, никогда не встанут под знамена Зеленского. Его попытки войти с ними в контакт они воспримут, как проявление слабости.

«Будут дальше его шантажировать. Человек не живет в политической логике, он живет своими представлениями об абстрактном, как хотелось бы, как могло быть, как хорошо было бы. А теперь он хочет, как профессиональный артист, понравится другой части аудитории, а она не воспринимает его», - считает журналист Вышинский.

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала аналитический материал, посвященный первому году президентства Владимира Зеленского. Согласно представленным данным, 57% граждан Украины поддерживают его деятельность на посту президента. Не доверяют Зеленскому – 37% и более трети опрошенных не смогли определиться со своим отношением к главе государства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.05.2020, 11:41
Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра
Дата20.05.2020, 05:00
Минобороны развернуло в Красноярском крае обсервационный лагерь на 1000 койко-мест
Дата17.05.2020, 07:51
UEFA могут сократить количество городов проведения Евро
Дата20.05.2020, 00:20
Носители «Калибров»: командующий ТОФ рассказал о программе перевооружения флота
Дата16.05.2020, 18:55
Постник и Барма: какие тайны зодчих скрывает храм Василия Блаженного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:05 Армия
Видео
За новыми рекордами: как водолазы Северного флота готовятся к АрМИ-2020
05:53 В стране и мире
Аномальная весна: в Гидрометцентре рассказали о холодном мае в Москве
05:30 В стране и мире
Видео
После ухода боевиков: античный сирийский город Апамея впервые показали журналистам
05:28 В стране и мире
СМИ: в России могут перевести все уведомления от государства в электронный вид
05:00 Армия
Видео
Минобороны развернуло в Красноярском крае обсервационный лагерь на 1000 койко-мест
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
С доставкой в чужой карман: эксперты рассказали о мошеннических схемах с курьерскими сервисами
Видео
Живые облака: атаковавшие Ливан полчища насекомых показали на видео
Видео
Внезапная вспышка: метеорит в небе над Красноярским краем попал на видео
Видео
Проект Сирия: бывший полевой командир дал показания и раскрыл связь Пентагона и ИГИЛ*
Видео
Пернатые пешеходы: в Москве остановили движение на проспекте ради утиной семьи
Видео
Послание в небе: пилот из Новосибирска показал, как создавалась надпись в поддержку самоизоляции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.