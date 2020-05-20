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Год в кресле: чем ознаменовались первые 12 месяцев президентства Зеленского

Ян Брацкий
02:10 20.05.2020
По оценкам политолога Михаила Погребинского, за год пребывания на посту президента Владимир Зеленский не выполнил ни одно из своих ключевых предвыборных обещаний.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tarasov globallookpress

За год своего президентства глава Украины Владимир Зеленский ни на шаг не приблизился к мирному разрешению конфликта на юго-востоке страны. Такую оценку профессиональной деятельности главе государства дал политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Президент Зеленский, когда участвовал в избирательной кампании, придерживался тактики поменьше обещать, представить себя для всех, как хорошего человека, выступающего против всего плохого. Он обещал, что сделает все для мира и проведет необходимые переговоры для прекращения войны на Донбассе», - напомнил политолог Погребинский.

Все свои шаги по мирному урегулированию внутриукраинского конфликта, а также по другим важным вопросам, Зеленский обещал обсуждать с народом, отмечает эксперт Киевского центра политических исследований. Все это, в совокупности, принесло Владимиру Зеленскому победу над своим политическим оппонентом Петром Порошенко, что называется, за явным преимуществом, а 74% голосов избирателей стали подтверждением правильности озвученного курса, считает Погребинский.

«Что в итоге получилось, год прошел, ни одного шага к мирному урегулированию сделано не было. Наоборот, прямо и абсолютно открыто он заявляет, что не готов и Украина не будет выполнять минские соглашения. Прозвучали заявления, что они не работают и необходимо что-то другое», - заявил политолог в разговоре со «Звездой».

Обещания советоваться с населением и выносить на общенациональный референдум все важные для страны вопросы, тоже оказались только на бумаге, отмечает украинский эксперт.

«Ничего этого нет, нет даже закона о референдуме. Яркий пример - президент знают, что людям не нравится идея открытия рынка сельскохозяйственных земель. Однако, он продавил этот закон через Верховную раду и продемонстрировал, что ему плевать, что думают люди и как они реагируют», - заключил политолог.

Все сделанные шаги и не выполненные обещания неизбежно обрушат рейтинг Владимира Зеленского, столь высокий на старте политической карьеры. Сейчас, по мнению Погребинского, за Зеленского играет его телевизионный имидж, картинка по ТВ, по которой его оценивают рядовые украинцы. Но политические эксперты, экономисты и представители украинского истеблишмента видят другое.

«Образ дает ему рейтинг и ложное представление о том, что у него все хорошо. На самом деле все плохо. Можно только предполагать, когда случится обрыв. Мое представление, что до конца года будет срыв его рейтинга до уровня 20%», - отметил собеседник «Звезды».

Социологическая группа «Рейтинг» опубликовала аналитический материал, посвященный первому году президентства Владимира Зеленского. Согласно представленным данным, 57% граждан Украины поддерживают его деятельность на посту президента. Не доверяют Зеленскому – 37% и более трети опрошенных не смогли определиться со своим отношением к главе государства. Больше всего избирателей разряжает продолжающееся вооруженное противостояние на Донбассе, засилье олигархов во власти, земельная и медицинские реформы, а также выбранная тактика борьбы с коронавирусной инфекцией, которая, по мнению рядовых украинцев, себя не оправдывает.

Тем не менее, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то Зеленский, согласно данным социологической группы «Рейтинг», одержал бы на них уверенную победу.

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