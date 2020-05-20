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В квартире живет жена: менеджер Прилучного прокомментировала его долги за коммуналку

Анна Касаткина
13:08 20.05.2020
Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за долгов в размере 80 тысяч рублей на Прилучного подал в суд Фонд капитального строительства Москвы.
В квартире живет жена: менеджер Прилучного прокомментировала его долги за коммуналку
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В квартире актера Павла Прилучного на «Речном вокзале», где накопились большие долги за коммунальные услуги, проживает его супруга Агата Муцениеце. Об этом «Звезде» рассказала пиар-менеджер артиста Мариам Халилова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за долгов в размере 80 тысяч рублей на Прилучного подал в суд Фонд капитального строительства Москвы. Иск был удовлетворен в полном объеме.

«Павел квартиру передал своей жене, с которой он сейчас находится в бракоразводном процессе... Квартира записана на Павла, но живет там, как всем давно известно, Агата», - сообщила Халилова.

Она также отметила, что иногда артисты могут забывать про некоторые бытовые вещи из-за постоянной занятости на съемках.

Прилучный и Муцениеце подали на развод после девяти лет брака. В СМИ ранее появлялись слухи, что актер якобы избил свою жену.

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