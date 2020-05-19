Выбиты стекла: первые кадры с места хлопка в центре радиологии Обнинска
Химической и радиационной опасности нет. Один ученый госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В распоряжении телеканала «Звезда» появились первые кадры обнинского Медицинского радиологического научного центра, где произошел химический хлопок. На видео можно заметить повреждения, полученные в результате взрыва: выбитые стекла и оконные рамы.
Отмечается, что в результате хлопка произошло возгорание, которое удалось ликвидировать еще до приезда пожарных. Пострадал один человек. В пресс-службе городской администрации рассказали, что ученый госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Химической и радиационной опасности нет. Причины произошедшего устанавливаются.