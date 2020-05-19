Выбиты стекла: первые кадры с места хлопка в центре радиологии Обнинска

В распоряжении телеканала «Звезда» появились первые кадры обнинского Медицинского радиологического научного центра, где произошел химический хлопок. На видео можно заметить повреждения, полученные в результате взрыва: выбитые стекла и оконные рамы.

Отмечается, что в результате хлопка произошло возгорание, которое удалось ликвидировать еще до приезда пожарных. Пострадал один человек. В пресс-службе городской администрации рассказали, что ученый госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Химической и радиационной опасности нет. Причины произошедшего устанавливаются.