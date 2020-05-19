«Практически выздоравливаю»: Сати Казанова рассказала о перенесенной болезни

Сати Казанова, сообщившая в своем Instagram о болезни, рассказала телеканалу «Звезда», что уже идет на поправку.

«Все хорошо, я практически выздоравливаю», - отметила певица.

У себя в соцсетях она написала, что вирус скосил также ее маму и сестру.

«Нет, это не он», - ответил артистка на вопрос о коронавирусе.

Сати Казанова заразилась во время отпуска в Кабардино-Балкарии. Она рассказала, что лечилась народными методами: имбирем, куркумой и лимоном с шиповником.