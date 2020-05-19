Концертный директор Бабкиной рассказал о самочувствии артистки

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина чувствует себя хорошо и даже участвует в съемках. Об этом «Звезде» рассказал концертный директор исполнительницы Сергей Горох.

«Все замечательно. Надежда Георгиевна в рабочем состоянии, она работает, снимается. Приезжала в театр на совещание. Все в порядке у нее. Сейчас пока она находится дома, согласно указаниям. До 31-го числа мы все находимся на самоизоляции», - объяснил он.

Певица была госпитализирована 6 апреля. Выписали из лечебного учреждения ее только в конце месяца. Медики диагностировали у Бабкиной двустороннюю пневмонию. В определенный момент состояние артистки было крайне тяжелым: потребовалось даже подключить ее к аппарату ИВЛ и ввести в состояние искусственной комы.

Позже Надежде Георгиевне стало легче и она была переведена в обычную палату. Тесты исполнительницы на коронавирус показали отрицательный результат.