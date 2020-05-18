Научился варить суп: в Ярославле нашли самоизолировавшегося сына Эллы Фицджеральд

На съемной квартире в Ярославле самоизолировался 70-летний сын Эллы Фицджеральд, джазовый музыкант Рэй Браун младший. Карантин по коронавирусу застал его во время тура по Золотому кольцу России.

Ребенок сестры Фицджеральд, усыновленный знаменитой певицей в возрасте двух лет, в детстве жил с приемной матерью и ее супругом, легендарным контрабасистом Рэем Брауном. Однако теперь ему нужно вернуться не в США, а на Украину - Браун младший проживает вместе с женой, виолончелисткой Натальей Ильиной, в городе Энергодар. Супруги находятся в браке уже восемь лет.

«Я находился в России в туре с моими русскими друзьями Стасом и Вадимом. Мы должны были пробыть в туре 28 дней и успели дать 17 концертов, в городах Золотого Кольца, в Чувашии, в Москве и Санкт-Петербурге. Это был мой третий тур по России» , - рассказывает музыкант.

Выступить он успел, но вернуться домой уже не смог. Теперь он всерьез рассматривает возможность выехать из России на личном автомобиле, так как не ходят поезда и не летают самолеты.

Большую часть времени на самоизоляции Браун младший, по его словам, изучает программу iMovie для видеомонтажа. Она хочет загрузить на свою страницу видеоролики с живыми выступлениями, «субботними джемами», которые были записаны ранее.

Музыкант за последнее время также научился варить суп. Без жены ему нужно самому о себе заботиться. С Натальей они созваниваются каждый день и он рассказывает супруге о своих кулинарных достижениях в том числе.