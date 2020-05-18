Отца Хабиба Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ

Отец российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он заболел коронавирусом и находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал друг семьи Камил Гаджиев.

«Об этом состоянии (крайне тяжелом) я проинформирован уже пять или шесть дней назад. В принципе, в этой парадигме мы и находимся», - отметил мужчина.

Гаджиев сообщил, что на фоне коронавируса Абдулманап Нурмагомедов пережил инсульт.

«Со слов тех, кто там находится, в ближайшем окружении, у него случился инсульт, и, насколько понимаю, сильно усложнил течение болезни. Сегодня была новость об улучшении, но, мне кажется, она не соответствует действительности. Насколько я знаю лично от Хабиба и наших общих друзей, его состояние остается тяжелым», - рассказал друг семьи.

По информации СМИ, у отца Нурмагомедова на фоне пневмонии также образовался тромб и развивается отек легких.