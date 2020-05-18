«Поравнялся со мной и прыгнул»: пострадавший от нападения медведя в Ярославле рассказал подробности инцидента

Житель Ярославля Евгений Золотов, на которого почти в центре города напал медведь, поделился с телеканалом «Звезда» подробностями инцидента. Мужчина рассказал, что дикий зверь выбежал с проезжей части.

«Шел по тротуарной дорожке. В районе дома, где «Мои документы» находятся, из-за дома, из-за дерева, с проезжей части на меня выбежал медведь, остановился, поравнялся со мной и прыгнул на меня», - сообщил Золотов.

Пострадавший рассказал, что успел выставить локоть, чтобы устоять на ногах.

«Дальше получилось, как в сказке. Понимаю, что никого нет, сзади начал сигналить автомобиль, медведь отступил», - поделился мужчина.

Затем он сел в такси и поехал в больницу. Там, по словам пострадавшего, ему не поверили, что это укусы медведя.

«Оказали первую помощь, рану, где медведь прокусил, зашили. Повреждено было бедро, ссадины на руках и ногах от лап и когтей», - отметил мужчина.

Евгению Золотову прописали антибиотики, а также порекомендовали в течение двух месяцев систематически посещать врача, чтобы убедиться, что медведь не занес никакую инфекцию.