Путин поручил сохранить самоизоляцию для россиян старше 65 лет

Глава РФ Владимир Путин отдал поручение кабинету министров и губернаторам сохранить полный режим самоизоляции для граждан старше 65 и россиян с хроническими болезнями. Доклад о реализации данного поручения должен быть представлен до 20 мая, отмечается на сайте Кремля.

В перечне поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке, опубликованной пресс-службой президента России, также есть пункт о необходимости увеличения количества тестирований в регионах.

Путин также поручил тщательно следить за ситуацией с COVID-19 в интернатах и домах престарелых и представить соответствующий доклад до 20 мая.

Ранее Владимир Путин установил 15 мая крайним сроком для произведения выплат, полагающихся медикам, которые работают с коронавирусными пациентами.