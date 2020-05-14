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Пять тысяч за поездку: москвичам с пропусками стали приходить штрафы за нарушения изоляции

Кирилл Васин
23:59 14.05.2020
Ложные штрафы за передвижение без цифрового пропуска начали приходить столичным автомобилистам.
Пять тысяч за поездку: москвичам с пропусками стали приходить штрафы за нарушения изоляции
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Москвичам стали приходить внушительные штрафы — по пять тысяч рублей, иногда неоднократно, за нарушения самоизоляции: перемещение на автомобиле без цифрового пропуска. Но есть проблема — многие из них никаких нарушений не совершали.

Корреспондент «Звезды» Анастасия Литвинова получила сразу три таких штрафа, несмотря на то, что с пропуском у нее все в порядке. Анастасия приехала к зданию Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), осуществляющей контроль за системой назначения штрафов, чтобы разобраться в ситуации и обнаружила, что около него уже стоят москвичи с похожей проблемой.

В здание их не пускают, разговаривать с собравшимися вышел один из сотрудников. Люди активно выражали недовольство, некоторые даже угрожали МАДИ судом из-за сбоя программы, назначившей неправильные штрафы. На вопрос, есть ли у собравшихся шанс отмены штрафов, представитель МАДИ ответить не смог.

«Аннулировали пропуск, пришел штраф: 5 000 рублей. Пропуск был получен законным образом, через портал mos.ru. Пропуск аннулировали, но даже сообщения об аннулировании не было. Об этом я узнал только через три дня, когда пришел штраф. Никакой копии постановления не дали, только штраф, даже в суд не обратиться», — рассказал один из собравшихся.

Позже ситуацию прокомментировал представитель пресс-службы МАДИ Артем Худяков. По его словам, подача жалобы не является основанием для отмены штрафа, но каждая жалоба рассматривается комплексно и индивидуально.

«Чтобы граждане получали ответ по жалобам максимально быстро, МАДИ проанализировало основные причины несогласия с вынесенными постановлениями за передвижение на автомобиле без цифрового пропуска и подготовило семь форм заявлений, которые можно найти на сайте mos.ru/madi», — отметил Худяков.

По его словам, информацию об имеющихся штрафах за перемещение на автомобиле без цифрового пропуска москвичи могут узнать на портале mos.ru, там же можно подать жалобу.

В Москве система наблюдения за нарушителями самоизоляции на дорогах работает с 22 апреля. За это время камеры сняли более 600 тысяч водителей без электронного пропуска. Власти заверяли, что все они должны получать постановления. Чем разрешится ситуация со сбоем в системе пока неизвестно.

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