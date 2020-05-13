Ноги в синяках, на лице шрамы: ребенок попал в реанимацию после истязаний отчима в Мончегорске

В Мончегорске Мурманской области восьмилетний мальчик на протяжении 9 месяцев регулярно получал телесные повреждения от своего отчима и боялся сказать о происходящем. Родные мальчика рассказали «Звезде» ужасающие подробности этой истории.

По словам матери и прабабушки мальчика, мужчина угрожал ему расправой, если кто-то узнает о происходящем.

«Сначала он только толкал, потом уже начал на меня руку поднимать и затем на ребенка. Было очень страшно. Я до сих пор нахожусь в страхе и боюсь, что когда он выйдет, найдет ребенка и нанесет ему какие-то увечья», - рассказала мать потерпевшего.

После результате очередных издевательств со стороны отчима 25 марта мальчик оказался в реанимации с многочисленными синяками, ушибами и переломами. У ребенка были повреждены внутренние органы, на несколько дней он впал в кому.

«Ноги и руки все были в синяках, множественные шрамы на лице. До сих пор у него остается шишка на голове», - вспомнила прабабушка мальчика.

Сотрудники полиции четыре раза проводили проверку по факту получения ребенком телесных повреждений в период с 2019 по 2020 годы.

«Заявления поступали от прабабушки мальчика, которая была обеспокоена появлением различных травм на теле ребенка», - отметила начальник отдела информации общественных связей УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

По ее словам, при проведении проверки ребенок и его мать утверждали, что травмы появлялись в следствие падения с велосипеда, игры на детской площадке, катании на тарзанке в развлекательном центре или прогулке на улице.

Филиппова добавила, что по результатам психологической диагностики, пройденной ребенком в декабре 2019 года, факта жестокого обращения выявлено не было.

По информации правоохранительных органов, отчим ребенка написал явку с повинной и был взят под стражу по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Также мужчине предъявлено обвинение по пункту «г» ч.2 ст.117 УК РФ - истязание несовершеннолетнего.

«Мать ребенка привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего сына», - рассказала «Звезде» Филиппова.

Отмечается, что по решению органов опеки мальчик будет находиться на попечении у родных. На данный момент он живет у своей прабабушки, мать его только навещает.