В Мосгордуме оценили готовность столицы к первому этапу снятия ограничений

Эпидемиологическая ситуация в столице на данный момент соответствует всем требованиям, необходимым для первого этапа ослабления ограничений.

Такое заявление сделал председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Ситуация меняется динамично каждый день, и я бы сегодня вечером не хотел акцентировать на каких-то четких цифрах. Мы завтра с утра увидим обновленные цифры оперативного штаба и по Москве и в целом по Российской Федерации, где указывается каждый регион», - отметил Шапошников.

Он напомнил, что в соответствии с принятым Роспотребнадзором документом, содержащим рекомендации поэтапного выхода из режима повышенной готовности, первый этап предполагает возможность прогулок и занятий спортом на свежем воздухе, а также открытия «чуть больших непродовольственных магазинов» с площадью торгового зала не более 400 метров.

Председатель Мосгордумы также подчеркнул, что введенный в столице масочный режим действительно необходим на данный момент, особенно во время выхода на работу сотрудников открывшихся накануне предприятий.

«Это мера вынужденная, это международная практика. В этом, в принципе, ничего нового нет», - отметил он.

Шапошников добавил, что, какие бы изменения ни принимались в Москве в ближайшее время, гражданам старше 65 лет, а также людям с хроническими заболеваниями необходимо оставаться на самоизоляции вплоть до полного снятия ограничений ради их же безопасности.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что столица показывает успешные результаты в борьбе с эпидемией COVID-19, особенно учитывая тот факт, что она первой столкнулась с распространением заболевания.