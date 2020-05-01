Чудесное спасение: задержанную в аэропорту Новосибирска утку Бориславу вернули хозяевам

Хозяева утки Бориславы поблагодарили телеканал «Звезда» за благополучное разрешение ситуации.

«Наша утка с нами. Мы ее очень сильно любим, будем беречь, кормить и любить», - рассказали хозяева питомца Марьяна Литвинова и Михаил Желобовский.

Утку Бориславу, которая прибыла в Новосибирск 27 апреля, забрали у хозяев и поместили на карантин в аэропорту «Толмачево» из-за отсутствия ветеринарного разрешения на ввоз птицы в Россию. Туристы купили утку во Вьетнаме, где оформили ряд ветеринарных документов.

Однако их оказалось недостаточно, так как в России действуют ограничения на ввоз живой птицы из Вьетнама, обусловленные неблагополучием страны по высокопатогенному гриппу птиц. После получения отрицательных анализов на инфекции утку передали хозяевам в обсерватор.