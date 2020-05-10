«Подорвал себя гранатой в бою с немцами, чудом выжил»: актер Александр Носик рассказал о своем деде

Донести чувство благодарности до ветеранов Великой Отечественной войны очень важно, как и сохранение памяти об их героическом подвиге. В этом уверен российский актер театра и кино Александр Носик, который рассказал «Звезде» о своем отношении к празднованию Дня Победы и акции «Бессмертный полк».

«Главное, чтобы мы сохранили суть, понимание того, кого мы поздравляем и с чем. Если это единение людей позволит донести наши чувства до ветеранов - это замечательно», - считает Носик.

Семью Александра, как и миллионы других, война не обошла стороной. Актер вспоминает о своем деде - героическом фронтовике, которого ему посчастливилось застать.

«Дед Сергей был разведчик. В одном из боестолкновений с немцами подорвал себя гранатой, чудом выжил, его бойцы нашли живым среди мертвых. За одним столом мы сидели 9 мая, когда собирались его друзья-ветераны. Следы того взрыва, того подвига я тоже видел. Была сделана операция, но след войны он всегда носил с собой», - рассказал о своем героическом родственнике Александр.

Что касается пандемии коронавирусной инфекции, из-за которой в этом году юбилейные торжества на Красной площади в Москве пришлось отложить, то по словам Носика, это никак не сказалось на его праздничном настроении.

«Праздник есть, когда я включаю экран телевизора, смотрю старые советские фильмы, это принципиальный выбор, с учетом того, что тогда снималась целая плеяда актеров, которые прошли эту войну, они знали эту войну. Папанов, Никулин, Басов», - сказал Носик.

Девятого мая в России состоялись тождества по случаю 75-летия Великой Победы над фашизмом. Главные события произошли в Москве. Утром президент России Владимир Путин возложил цветы в Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и обратился к россиянам. После этого над Красной площадью пролетели вертолеты и самолеты – участники воздушного Парада Победы.