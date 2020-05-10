«Нет ни насморка, ни кашля»: актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии
По словам народной артистки России, сейчас она находится дома.
© Фото: Vitaly Fedorov, Russian Look, Globallookpress
Народная артистка России Татьяна Васильева, у которой ранее поднялась температура и начался сильный кашель, сейчас находится дома. Об этом она лично рассказала «Звезде», отметив, что чувствует себя хорошо.
«Я хорошо себя чувствую, все в порядке. Я дома нахожусь. Нет ни температуры, ни кашля», - прокомментировала свое состояние Васильева.
Ранее актриса почувствовала недомогание: у нее поднялась температура, начался кашель. После этого она вызывала скорую, сдала необходимые анализы. Врачи диагностировали у артистки двустороннюю пневмонию. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.