«Нет ни насморка, ни кашля»: актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

Народная артистка России Татьяна Васильева, у которой ранее поднялась температура и начался сильный кашель, сейчас находится дома. Об этом она лично рассказала «Звезде», отметив, что чувствует себя хорошо.

«Я хорошо себя чувствую, все в порядке. Я дома нахожусь. Нет ни температуры, ни кашля», - прокомментировала свое состояние Васильева.

Ранее актриса почувствовала недомогание: у нее поднялась температура, начался кашель. После этого она вызывала скорую, сдала необходимые анализы. Врачи диагностировали у артистки двустороннюю пневмонию. Тест на коронавирус показал отрицательный результат.