Отдельные входы и «космические» палаты: как выглядят инфекционные госпитали Минобороны

Новый выпуск программы «Военная приемка» будет посвящен уникальному проекту Министерства обороны - строительству инфекционных госпиталей. По всей стране возводятся 16 корпусов. Стройка идет в рекордно сжатые сроки: объекты, которые обычно возводятся за год, в условиях пандемии должны быть построены за 40 дней.

«То, что мы увидели здесь уже сейчас на строительстве - это некий усовершенствованный мировой стандарт . Ведь что такое эти корпуса? Там есть отдельные входы, отдельные выходы, полностью исключено заражение по вентиляционным трубам, потому что даже вентиляция у каждой палаты разная», - рассказала продюсер программы «Военная приемка» Оксана Матвеева в студии «Открытого эфира».

Когда врач заходит и выходит из инфекционного бокса, важно, чтобы он не занес инфекцию в палату и не вынес ее наружу. Создатели новых госпиталей учли это при проектировании.

«Там есть маленький предбанничек, в котором меняется давление, чтобы микробы упали на пол. Все очень гладко, как в космических камерах, чтобы микробы ни за что не могли зацепиться. У нас есть гражданские больницы такого качества, но нет такой технологии одноэтажного строительства», - объяснила Матвеева.

Съемочная группа «Военной приемки» побывала на месте строительства инфекционного госпиталя и своими глазами увидела, как его возводят в рекордные сроки, какие материалы используют и какие технологии применяют. Смотрите новый выпуск программы 12 апреля в 09:55 на телеканале «Звезда».