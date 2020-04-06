«Паники не надо»: Лещенко покинул больницу в Коммунарке

Советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко покинул больницу в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. На опубликованных кадрах исполнитель выглядит бодро и благодарит всех за помощь и участие.

«Все замечательно, здоров полностью, целиком и полностью. Планы - сидеть дома и лечить до конца воспаление легких. Врачам - респект, уникальная больница. Паники не надо, ребята, мы все будем в порядке», - прокомментировал Лещенко свое выздоровление, садясь в автомобиль.

Напомним, певца и его супругу госпитализировали в больницу в Коммунарке с подозрением на пневмонию. Тест на коронавирус, который сдал Лещенко, показал положительный результат. Позже из-за проблем с дыханием его перевели в реанимацию. После улучшения состояния исполнитель повторно сдал тест на коронавирусную инфекцию, который на этот раз показал отрицательный результат.