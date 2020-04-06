Более 20 ударов электрошокером: мать убитого жителя Иркутска поделилась подробностями гибели сына

Мать погибшего жителя Иркутска Дмитрия Харченко поделилась с телеканалом «Звезда» раскрывшимися подробностями смерти сына. Маргарита Харченко рассказала, что полицейские нанесли 24-летнему молодому человеку 21 удар электрошокером.

«Сначала один наносил, потом наносил другой. А потом они предложили его выкинуть из машины. Я не понимаю, даже если человек спал, то зачем ему наносить 21 удар электрошокером. Если он не двигался, почему не вызвали скорую в такой ситуации? Что, электрошокер относится у нас к приборам, которые оживляют? Нет, я так думаю», - заявила мать погибшего.

Инцидент произошел 15 февраля. В тот день Дмитрий пошел в ночной клуб, где проходил концерт его друзей. После вечеринки он вызвал такси. По дороге домой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек уснул. В конце поездки таксист не смог разбудить Дмитрия и обратился за помощью к проезжавшему мимо экипажу патрульно-постовой службы. Правоохранители попытались разбудить парня электрошокером.

«Установлено, что сотрудники патрульно-постовой службы незаконно применили спецсредства в отношении мужчины. Сейчас они находятся под стражей», - рассказала «Звезде» старший помощник руководителя Управления по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Иркутской области Карина Головачева.

По ее словам, сейчас решается вопрос о назначении комиссионной судебной медицинской экспертизы. Для определения точной причины смерти молодого человека привлекут врачей узких специальностей. На данный момент известно, что Дмитрий скончался от острой сердечной недостаточности.

О гибели парня общественности стало известно благодаря иркутскому депутату Александру Квасову. Он заверил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.

«Почему даже эти бывшие сотрудники взяты под стражу? Потому что показания дал таксист, потому что, думаю, сейчас будет давление какое-то на него. Мы даже с некоторыми правозащитниками взяли под контроль ситуацию, чтоб никакого давления на него не оказывалось, так как он единственный свидетель», - отметил Квасов.

Правоохранители, применившие против Дмитрия Харченко электрошокеры, были уволены после служебной проверки. Их подозревают в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.