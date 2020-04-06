«Яркий фейерверк»: астрофизик объяснил природу зафиксированного российским телескопом «пробуждения» черной дыры

Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» мог зафиксировать момент гибели гигантского космического объекта. Таким мнением со «Звездой» поделился астрофизик Сергей Замоздра, который прокомментировал необычайную активность одной из черных дыр, которая вспыхнула на некоторое время, причем впервые с 1996 года.

«В этом есть некий элемент удачи. Наш телескоп просто мог быть направлен в нужное место. К тому же, он очень современный и довольно быстро сканирует большие площади. Это новый российско-германский телескоп рентгеновского диапазона. Объект начал падать в черную дыру и он зафиксировал вспышку газа», - объяснил астрофизик Замоздра.

Ученый добавил, что это нормальное явление, которое обусловлено поведением черной дыры 4U 1755-338, обладающей колоссальной массой.

«Наверное рядом пролетала звезда, которую приливными силами черная дыра разорвала и поглотила по спирали, отчего и возникло свечение. Дыры ведь не светятся сами по себе, а свет излучают попавшие в них объекты, которые завершают свою жизнь ярким фейерверком», - добавил ученый.

В корпорации «Роскосмос» отметили, что сотрудники Института космических исследований работают с данными обсерватории удаленно из-за введенного карантина. Зеркальные телескопы ART-XC (Россия) и eROSITA (Германия) к началу апреля завершили обзор половины небесной сферы и продолжают свою работу.