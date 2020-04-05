Лицом к лицу: что делать, если пообщался с зараженным COVID-19

Первое, что следует сделать человеку, который контактировал с зараженным коронавирусом, это позвонить врачам и полностью изолироваться. Такую рекомендацию дал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.

«Если вы выяснили, что общались с зараженным COVID, безусловно, об этом нужно сообщить по телефону горячей линии и по телефону: 03. Нужно изолироваться в комнате, должен быть обязательный 2-недельный карантин, когда вы не можете выйти на улицу. Нужно выяснить все до конца. По свежим следам у вас возьмут анализ, и этот анализ покажет, насколько все серьезно и насколько необходима госпитализация в инфекционную больницу. Первое условие и первые шаг - это полная изоляция», - подчеркнул врач в комментарии «Звезде».

Если подозревающий у себя коронавирус живет с семьей в квартире, то желательно общаться только с одним из его членов, чтобы минимизировать риск заражения всех вокруг.

«В идеале, чтобы не заразить своих родных и близких вы общаетесь только с одним человеком - например, с супругом или супругой, и не общаетесь с детьми. Надо дистанцироваться. Если вы живете в небольшой квартире, то попросить, чтобы увезли детей. Если у вас есть отдельная комната, то нужно изолироваться в этой комнате», - пояснил Зайцев.

По последним данным, в России был зарегистрирован 4731 случай заражения коронавирусом. Из них 333 выздоровели, еще 45 человек умерли.