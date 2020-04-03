С хлебом и солью: кадры встречи российских Ил-76 в Сербии

Первые самолеты Ил-76 ВКС РФ приземлились в Сербии. Телеканал «Звезда» публикует кадры прибытия самолетов. Помощь из России встречала лично премьер-министр Сербии Анна Брнабич. С хлебом и солью в прямом смысле слова, ожидали наших военнослужащих. На кадрах видно, что идет разгрузка самолетов. К задачам по борьбе с коронавирусом военные специалисты приступят завтра.

Ранее слова благодарности выразила премьер-министр Сербии Анна Брнабич и министр обороны Сербии Александр Вулин.

Прибывающие в Сербию российские самолеты Ил-76 ВКС России с российскими военными специалистами и техникой для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в воздушном пространстве страны сопровождают истребители МиГ-29 ВВС и войск ПВО республики. Всего направлено 11 самолетов, которые доставят 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.