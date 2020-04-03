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«Вместе нам будет легче»: премьер Сербии и военные поблагодарили Россию за помощь

Ирина Егорова
22:22 03.04.2020
Всего в Республику должны прилететь 11 самолетов ВКС РФ с врачами и медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Министр Сербии Анна Брнабич с военными лично встретила прибывающие Ил-76 ВКС РФ и  поблагодарила российскую сторону за оперативно оказанную помощь.

«Спасибо большое, что вы так быстро среагировали после нашей просьбы о помощи», - отметила она.

Брнабич отметила, что вся команда ожидает врачебной помощи.

«Все ждут вас.  Нам будет легче вместе», - отметила она.

Российские военные ответили, что не справятся без взаимной помощи.

Ранее слова благодарности российской стороне сказали министр обороны Сербии Александр Вулин.

«Мы очень благодарны Российской Федерации за ту помощь, которую она оказывает», - сказал Вулин на церемонии встречи российских военных на аэродроме Батайница.

А также сама премьер-министр Сербии.

«Нам очень нужна эта помощь. Она прибыла в самый тяжелый момент борьбы с COVID-19, в день когда мы начали пятую неделю борьбы с инфекцией. Тот факт что вы приехали так быстро и откликнулись на призыв президента Вучича – для нас это многое значит», - отметила она.

Прибывающие в Сербию российские самолеты Ил-76 ВКС России с российскими военными специалистами и техникой для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в воздушном пространстве страны сопровождают истребители МиГ-29 ВВС и войск ПВО республики. Всего направлено 11 самолетов, которые доставят 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

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