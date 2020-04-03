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«Золотое время»: Покровский рассказал о преимуществах нахождения на карантине

Ирина Егорова
18:47 03.04.2020
Музыкант уверен, что только от нас зависит, как мы проведем карантин - важно не впадать в депрессию и заняться чем-то полезным.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Остаться дома и постараться уберечь себя и своих близких, в связи с тяжелой и ответственной ситуацией во всем мире попросил солист группы «Ногу свело!», музыкант Максим Покровский.

«Я понимаю, что это скучно, но это действительно очень важно. Упаднические настроения, депрессия здесь не нужны. Наоборот, чтобы провести карантин бодро надо себя чем-то занять», - посоветовал он.

В своем обращении к зрителям «Звезды» он рассказал о том, чем сам занимается на карантине.

«Я  нахожусь в домашней студии и просто решил воспользоваться этим временем, для того чтобы записать новую песню. Она не будет называться коронавирус или карантин, но время и ситуация все равно повлияли на тему песни», - прокомментировал музыкант.

Главный посыл песни, которая будет называться «Золотое время», состоит в том, что мы можем выбрать где жить, с кем и чем заниматься, но мы не можем выбрать время. Покровский напел часть куплета: «все решается здесь и сейчас» и сам припев.

Также Покровсий занимается не только творчеством, но и спортом. Он посоветовал всем поддерживает себя в хорошей физической форме и даже записал видео с эксклюзивным комплексом упражнений.

«Для того что бы поддерживать себя в хорошей физической форме, подойдет просто коврик. Как вы проведете каранитн - зависит только от вас. Оставайтесь бодрыми и здоровыми», - пожелал он зрителям и читателям.

Ранее с обращениями к гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности обратились звезды политики, кино, музыки и спорта. Среди них - Ирина Безрукова, Татьяна Тарасова, Олег Газманов, Вячеслав Фетисов и другие. 

Также на карантине можно заняться тем, что вы чаще всего откладывали, заняться самообразованием, пройти курсы, улучшить отношения в семье.

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