«Цепочку зафиксировали 5 января»: в ВОЗ объяснили технологию борьбы с эпидемией на ранних этапах

Сразу после обнаружения вспышки атипичной пневмонии в Китае Всемирная организация здравоохранения активировала специальную систему международных медико-санитарных правил. Представитель ВОЗ в России Милета Вуйнович рассказала «Звезде», по каким правилам сработала организация после сообщения из КНР.

«31 декабря Китай проинформировал офис в Китае, что они обнаружили цепочку, вспышку атипичной пневмонии, и не смогли определить возбудителя. Сразу была активирована система международных медико-санитарных правил, которая связывает все страны мира через прямую электронную связь. Эксперты ВОЗ подключились, и 5 января ВОЗ проинформировал все страны мира, что в Китае зафиксирована такая цепочка, что ещё не знаем достаточно», - рассказала Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ, далее организация проводила обширную экспертную работу. Вирус смогли изолировать и передать международному научному сообществу, чтобы те начали работать над расшифровкой его генома. Генеральный директор ВОЗ созвал чрезвычайный комитет, состоящий из 34 ученых со всего мира, в том числе из России, Франции и США.

«После этого в каждом своём обращении генеральный директор призывал страны принять меры, чтобы предупредить распространение. В тот момент Китай отправил всю провинцию Хубэй на карантин. И РФ в тот период приняла очень много мер, чтобы не произошло завоза и расширения эпидемии», - отметила представитель организации.

Милета Вуйнович коснулась и темы конфликта ВОЗ с США. Президент Дональд Трамп ранее заявил, что не намерен более спонсировать организацию. Вуйнович отметила, что правительство Соединенных Штатов всегда активно финансировало работу ВОЗ, однако существуют и другие доноры, к которым организация относится с большим уважением.

«Очень жаль, что в такой тревожный момент это происходит… От ВОЗ требуются и эксперты, и технологическая помощь, и материальная помощь, и это возможно только с помощью доноров, которые дополнительно помогают в этой ситуации. Мы очень благодарны РФ за донацию, которую она сделала. И это не только деньги, это и экспертная помощь, экспертное сотрудничество, и все, что Россия сейчас вкладывает в свои научные исследования», - подчеркнула Вуйнович.

Ранее в ВОЗ положительно оценили меры, которые предпринимает Россия в борьбе с коронавирусом. В организации отметили, что благодаря правильным и оперативным мерам стране удалось избежать перегрузки системы здравоохранения.