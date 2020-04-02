Испытано на себе: как изнутри выглядит бокс для перевозки больных COVID-19

В Новосибирске уже десять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Каждого пациента с COVID-19 перевозили в специальных полностью изолированных боксах. Человек находится в нем на протяжении всего пути. Корреспондент «Звезды» Максим Кашемиров на себе проверил, какого это - быть внутри такого бокса.

«Если говорить об удобстве, то места здесь много. Немного давит сверху прозрачная ткань. Есть рукава, с помощью которых врачи могут проводить различные манипуляции», - рассказал он.

После каждого пациента подобные боксы обрабатывают минимум в два этапа, и, по заверению врачей, они полностью безопасны.

Новосибирск перешел на режим самоизоляции накануне, 1 апреля. Так же уже поступила большая часть российских регионов. Всего в России подтверждено 2777 случаев заболевания коронавирусом. Большая часть зараженных находится в Москве.