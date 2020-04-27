В ВОЗ рассказали об антителах, способных защитить от COVID-19

На данный момент ученым неизвестно, насколько выработанные зараженным антитела, способны защитить от повторного инфицирования коронавирусом, потому что натуральная инфекция всегда дает иммунитет ниже, чем тот, который выработан вакциной. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

Она отметила, что система переливания плазмы крови, в которой находятся антитела, была разработана и апробирована во время вспышки Эболы.

По словам Вуйнович, то, что сейчас делается в России - это очень важно, в частности, для научных исследований.

«Благодаря безопасной крови, обеззараженной, делаются продукты, которые могут помочь людям. Однако стопроцентных доказательств, что одна терапия или другая помогает, еще нет, поэтому должны быть разные подходы, чтобы помочь зараженным», - сказала представитель ВОЗ в интервью «Звезде».

Также она подчеркнула, что будет большое число научных исследований и знаний, которые могут помочь в будущем.

«Про антитела делается очень большое исследование, включая тесты на антитела», - добавила Вуйнович.

По последним данным в России заражены свыше 85 тысяч человек, выздоровели - 7 346, скончались - 794.