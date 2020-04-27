В ВОЗ рассказали, когда Россия придет к пику заболевания коронавирусом

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эксклюзивном интервью «Звезде» объяснила, почему в нашей стране низкий процент летальных случаев от новой инфекции и хорошая динамика по среднему приросту заболевших.

«Меры, которые РФ стала принимать с самого начала, абсолютно соответствуют всем рекомендациям, которые ВОЗ делала всем странам. И это дало результат, что не было экспоненциального, высокого скачка случаев сразу, что они не завалили систему здравоохранения. Из-за этого было возможно подготовить систему здравоохранения, перепрофилировать много коек, оборудование подготовить», - отметила она.

По ее словам, это действительно самая мощная вспышка за последние 100 лет, возможно, даже не сравнится с испанской лихорадкой после Первой мировой войны.

«Мы ожидаем что Россия и Москва придут к своему пику заражений, после этого число начнет снижаться. Сейчас то, что мы видим, это очень хорошо, снижение прироста заболевания, среднего прироста за неделю, даже сегодня по Москве он был ниже 7 процентов, это значит, что эпидемия переходит в следующую фазу», - заключила она.

Представитель ВОЗ в России добавила, что вирус является новым и иммунологическая реакция организм на инфекцию разная, поэтому на данный момент еще нет проверенных доказательных методов терапии.

«Мы видим смерти и среди младших групп населения, не только с сопутствующими заболеваниями», - рассказала Мелита Вуйнович.

Самое главное, по ее мнению, это остановить передачу вируса, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и снизить смертность. И в этом вопросе видно большое усилие РФ, добавила она.

Число зараженных в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, составляет почти три миллиона человек. Большинство заболевших находятся в США, Испании, Италии, Франции и Германии. Россия находится на девятом месте по количеству зараженных. В нашей стране - 87 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 7346 человек выздоровели. По последним данным, 794 пациентов умерли.