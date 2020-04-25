«Вирус никуда не исчезнет»: профессор рассказал о дальнейшей «судьбе» COVID-19

Единственная возможность предотвратить массовую эпидемию Covid-19 - это соблюдать жесткий карантин. И это уже доказал Китай. После принятых там беспрецедентных мер безопасности эпидемия была остановлена. Но расслабляться рано, предупреждают эксперты.

Многие эпидемиологи уверены: вслед за коронавирусом, который сейчас активно шагает по планете, могут последовать вспышки и других, неизвестных до сих пор инфекций. А сам COVID-19 может остаться с человечеством навсегда – стать сезонным, как грипп или ОРВИ. Так полагает и доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

«Может ли вирус вернуться? Может, конечно. Почему нет? Вирус гриппа же от нас никуда не отстает, мы уже с ним сроднились. Потому что и вирус гриппа, и заболевания, называемые коронавирусом этим, - это тоже пневмотропный вирус. Так что передача у них фактически одинаковая, одинаковые пути передачи. При его вот такой огромной заразности я не вижу причины, чтобы он вдруг совсем исчез у нас», - выразил свое мнение Зуев в интервью «Скрытым угрозам».

Согласно данным ВОЗ, сейчас распространение коронавируса идет по той же синусоиде, что и грипп. Стремительное шествие по планете COVID-19 объясняется его высокой «живучестью».

Как выяснили китайские ученые, патоген в дыхательных путях человека способен находиться 37 дней. Это в 2,5 раза больше двухнедельного срока, который применяется сегодня в качестве карантинной меры. Плюс к этому, исследование, проведенное в США, подтверждает высокую живучесть коронавируса за пределами организма человека. В воздухе COVID-19 жизнеспособен в течение трех часов, а на различных поверхностях живет до трех суток. Эти особенности и стали главной причиной массового заболевания людей.

Ученые считают: основная мутация коронавируса произошла в феврале 2020 года. Изменение генома сделало его менее активным на первых фазах заражения и, соответственно, менее заметным для человеческого иммунитета. Это позволило вирусу увеличить скорость распространения даже в условиях борьбы с ним. Кроме того, мутация генов привела к тому, что симптомы коронавирусной инфекции нового типа появляются не сразу, а спустя много дней после заражения.

Есть предположения, что в разных странах мутация COVID-19 происходит по-разному. Отсюда и разница в том, кто и где заболел. Так, в Европе преимущественно болеет старшее поколение. А в России – молодые люди в возрасте от 20-ти до 40-ка лет. И чем длиннее цепочка заражения, тем легче переносится болезнь. Дело в том, что с каждым разом, переходя к новому «хозяину», вирус становится все менее и менее опасным.

«Это обоюдно выгодная ситуация. Она выгодна не только нам, но она выгодна и вирусу. Он сохраняется как вид в природе. Понимаете? Если вирус будет вызывать смертельную инфекцию, он будет рубить сук, на котором он сидит. Потому что он обязательный паразит, он может жить только в живых клетках. А если он эту клетку убивает начисто, то ему и жить дальше не в чем, как называется», - объяснил Зуев.

Но опять-таки все зависит от штамма вируса, а он может в корне отличаться от других своих «собратьев». Только за время китайской эпидемии у COVID-19 удалось выделить около 70-ти различных штаммов. Сегодня эти несколько десятков штаммов уже успели мутировать несколько сотен раз. И какую форму они примут в ближайшее время – неизвестно.

Сложно и заранее предсказать, где и когда появится новый, неизученный патоген. У мировых систем здравоохранения недостаточно данных, чтобы делать обоснованные прогнозы. По некоторым оценкам, только среди млекопитающих и птиц циркулирует около двух миллионов вирусов, из которых около 800 тысяч потенциально могут перекинуться на человека.

Какие еще инфекции представляют серьезную опасность для человечества? Где находятся главные «рассадники» вирусов? И сколько потребуется времени ученым, чтобы победить новую болезнь? Смотрите в новом расследовании «Скрытых угроз» 27 апреля в 19:50 на телеканале «Звезда».