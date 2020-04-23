Поиски крайнего: что на самом деле скрывается за обвинениями США в адрес Китая

Информационная война США против Пекина набирает обороты. И это несмотря на то, что у Вашингтона сейчас положение не самое лучшее. В США число зараженных коронавирусом достигло 840, 476 человек, из них 46, 611 умерли. Столь катастрофические последствия пандемии вызывают у американцев массу вопросов, главный из которых - кто виноват?

Политолог Саркис Цатурян считает, что в Белом доме не могут признаться собственному населению в уязвимости американской системы здравоохранения, отсюда и отчаянные попытки Вашингтона найти крайнего.

«Выгодно обвинить Китай во всех смертных грехах, чтобы просто не признаваться своему собственному населению, почему нет нормальной государственной медицины, почему нет системы социального обеспечения», - полагает эксперт.

Месяц назад на ежедневных брифингах для прессы Дональд Трамп начал называть COVID-19 исключительно «китайским вирусом». Уже тогда многие поняли: именно КНР в итоге станет главной мишенью для обвинений США в мировой пандемии.

В Вашингтоне против Пекина зарегистрированы два судебных иска: общественные организации обвиняют Китай в том, что именно он стал рассадником вируса, поразившего весь мир. Правозащитники из FreedomWatch подали иск в окружной суд Техаса на 6 трлн долларов. А коалиция двух юридических фирм – Berman Law Group и Lucas-Compto – иск в суд Южного округа Флориды на 20 трлн. В обоих случаях основанием является вина китайского государства якобы в сокрытии сведений о начале эпидемии, из-за чего правительство США не смогло своевременно принять меры. И теперь американские организации и частные лица несут чудовищные убытки.

В Европе от США отставать не хотят. Теперь возможность исков к КНР рассматривают в Берлине и в Лондоне.

Однако, как полагает Цатурян, кампания против Китая создана исключительно с меркантильной целью.

«Вся кампания вокруг Китая является целиком и полностью выдуманной, она является лживой. И Европа, и Америка переживают по поводу того, что Китай быстрее восстановить свою экономику после коронавируса, а американцы и европейцы просто опоздают», - считает политолог.

Скорее всего, уже в ближайшее время Китай ожидает парад судебных исков. Но как можно осудить целую страну? Журналисты «Специального репортажа» изучили все вероятные сценарии развития событий. Смотрите новое расследование 23 апреля в 18:15 на телеканале «Звезда».