«Я всю жизнь помогала людям»: блокадница занялась шитьем защитных масок в 93 года

Блокадница Анна Богданова на фоне эпидемии коронавируса занялась изготовлением защитных масок. Она объяснила, что всю жизнь стремилась помогать людям, а шитье всегда было ее хобби.

В послевоенные годы Богданова помогала шить маме и сестре, затем почти четверть века обшивала сослуживиц по Михайловской военной артиллерийской академии. В 2012 году бабушка переехала в дом-интернат ветеранов войны и труда №2 в Санкт-Петербурге, куда взяла и электрическую швейную машину.

О том, что стране необходимы маски, она слышала по радио и телевизору.

«Я всегда, всю жизнь помогала людям. Машина швейная - это мой отдых, даже в случае каких-то неприятностей я все бросала и садилась за машину», - рассказала 93-летняя женщина.

Теперь бабушка шьет маски каждый день - пока что для постояльцев и сотрудников интерната. На данный момент готовы уже более 100 штук.