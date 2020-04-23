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«Наломает дров»: Бурджанадзе о возможном назначении Саакашвили на пост вице-премьера Украины

Ян Брацкий
00:07 23.04.2020
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили пост вице-премьера страны по вопросам реформ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Serg Glovny, Pavlo gonchar globallookpress

Назначение бывшего грузинского лидера и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам Украины не принесет ничего хорошего. В этом уверена грузинский оппозиционный политик Нино Бурджанадзе.

По ее мнению, с назначением на должность Саакашвили, обостряться многие болевые точки в отношениях между Киевом и Москвой.

«Везде, где Саакашвили сможет, он наломает дров. Главный его смысл - антироссийская карта и он ее постоянно разыгрывает. На первых парах он получит некоторую популярность в Украине. Насколько его действия будут эффективны с точки зрения восстановления российско-украинских отношений – другой вопрос. В любом случае, я уверена, он постарается сыграть негативную роль», - уверена Бурджанадзе.

После предложения президента Зеленского в адрес Саакашвили стнаут ухудшаться и украино-грузинские отношения, уверена политик. На родине на Саакашвили возбуждено уголовное дело и избрание на столь высокий пост демонстрирует со стороны украинских властей пренебрежение интересами официального Тбилиси, считает Бурджанадзе. По ее словам, Саакашвили токсичный политик, который создаст много проблем.

«Это сила опытная, у которой есть свое телевидение, серьезные финансы, сохранились связи на всех уровнях власти в Грузии. Сейчас добавится головной боли из-за этого вопроса. Ситуация такова, как есть и необходимо думать. Уверена, никто не учится на своих ошибках, а мы видим то, что уже видели и не раз», - констатировала оппозиционный политик.

Саакашвили уже пообещал представить в Верховной раде свою программу неотложных изменений и его личного участия в работе правительства Дениса Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у него как во время работы на Украине, так и за пределами страны.

По словам политика, он готов вместе с окружением украинского лидера работать со всеми «патриотическими силами в парламенте» и с остальными политическими силами в обществе. Саакашвили отметил, что он надеется стать надежным членом команды и пригодиться украинцам, сделав для них «что-то полезное».

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