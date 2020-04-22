Вирусолог рассказал, откуда мог возникнуть коронавирус

СOVID-19 возник природным путем. Так полагает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. По его словам, Китай не случайно стал первым государством, в котором и появился коронавирус.

«Он (коронавирус. - Прим. ред.) выскочил из тех мест, а именно из Китая, из Юго-Восточной Азии, откуда чаще всего приходят различные эпидемии. На нашей памяти это и атипичная пневмония, и, скажем, грипп. Почему это происходит? В Юго-Восточной Азии огромное количество различных животных со своими вирусами. И случается, что эти вирусы через различные контакты переходят на людей. Есть большие работы, которые показывают, что коронавирус есть у не домашних кошачьих - львов, тигров, пантер. Летучие мыши имеют похожие вирусы. И где-то до 80% в геноме летучей мыши имеются гены, которые похожи на гены того коронавируса, который устраивает это безобразие», - пояснил вирусолог в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных COVID-19 в мире превысило 2,397 млн человек, 162,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 2,56 млн человек, более 177,4 тыс. умерли.