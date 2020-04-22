Ассистент Тарковского рассказала о выставленных на аукцион фото и записях режиссера

Сегодня в Москве на онлайн-аукционе будут представлены фотографии и рабочие материалы Андрея Тарковского. Киновед, вице-президент Международного фонда Тарковского, ответственный секретарь комиссии по творческому наследию и ассистент режиссера Марианна Чугунова рассказала «Звезде» об уникальных документах.

«Это не сценарий, как пишут в прессе, а два небольших листочка. Один машинописный, на котором Тарковский зачеркнул несколько слов и написал пару фраз. Второй листок целиком написан от руки», - пояснила Марианна Чугунова.

Машинописный лист с правками содержит финал сцены «Ожидание» в фильме «Зеркало». Рукописный листок также является рабочим материалом к картине «Зеркало». В нем написаны реплики к сценам «Мост» и «У дома».

По словам Чугуновой, ничего удивительного нет в том, что на аукцион выставлены фотографии и рабочие материалы режиссера. Аукцион проводится ежемесячно уже несколько лет.

Из фотографий на торги выставлен негативный снимок Тарковского, сделанный на площадке фильма «Белый, белый день», фото режиссера и актера Донатаса Баниониса на съемках «Соляриса» и еще несколько кадров, сделанных во время рабочего процесса на киноплощадке.