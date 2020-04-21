Последствия пожара в Чернобыле: какие страны могут пострадать при самом негативном развитии сценария

Пожар в районе Чернобыльской АЭС вызывает тревогу у жителей Украины и соседних стран. Некоторые специалисты опасаются, что огонь может подобраться к хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам инфраструктуры зоны отчуждения. Подобные опасения выражает и заместитель министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий чернобыльской катастрофы в 2007-2009 годах Владислав Теличко. По его словам, в разрабатываемые в прошлом проекты укрытий, хранилищ закладывался достаточно высокий уровень прочности, однако качество их реализации вызывает много вопросов.

«Спрогнозировать последствия практически невозможно. Проекты этих укрытий, хранилищ в свое время разрабатывались, когда я еще работал. В них закладывались и достаточный уровень прочности, и все условия, которые позволяли избежать таких последствий. Я не знаю, как это все реализовывалось, строилось, какие хищения были во время строительства и как качественно выполнялись эти работы», - пояснил Теличко в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

Как объяснил Теличко, сейчас довольно сложно спрогнозировать, какие регионы могут пострадать больше всего в случае самого печального сценария последствий пожара - возобновления выброса опасных веществ.

«Что касается чернобыльской аварии, то малолетучие радионуклиды - стронций-90, плутоний-239-240 - остались, по сути, в 30-60-километровой зоне загрязнения. А вот цезий-137, легколетучий, из-за розы ветров попал на 150 километров - попал, к сожалению, на территорию России и Белоруссии. Поэтому, если не дай бог, возобновятся какие-то выбросы опасных веществ, роза ветров будет определять, кто больше всего от этого пострадает», - отметил он.

Двадцатого апреля пожарным удалось локализовать один очаг пожара вблизи села Корогод. Сейчас основные силы брошены на тушение участков у сел Рассоха, Кривая Гора, Рудьки и двух торфяников. По утверждениям представителей Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, радиационная ситуация находится под контролем, а угрозы хранилищу радиоактивных отходов и другим критическим объектам инфраструктуры нет.