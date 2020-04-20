Доктор медицинских наук дал совет, как избежать заражения коронавирусом

Самый главный и действенный способ не заразиться коронавирусной инфекцией - это социальное дистанцирование. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» рассказал доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян.

«Социальное дистанцирование - это способ не заразиться, чтобы не нужно было лечиться от коронавируса. Тогда никакого вопроса о лечении не возникает», - отметил эксперт.

Он также объяснил, для чего в разных странах мира проводят дезинфекцию улиц, в то время как многие врачи утверждают, что коронавирус не летает по воздуху.

«Дезинфекция нужна там, где ходит много людей. Люди же дышат, плюют. И вирус какое-то время в окружающей среде живет. Если прошел человек больной и покашлял, это все опустилось на землю, а потом ветер поднял пыль», - привел в качестве примера Степанян.

Профессор также рекомендовал носить маску на тех улицах, где наблюдается большое скопление людей, а вернувшись домой, тщательно помыть руки. Не лишним будет и промывание носа морской водой.

«Промывание носа соленой водой может помочь чисто механически удалить вирус», - пояснил Степанян.

Если человек чувствует себя не очень хорошо, при этом явных симптомов коронавирусной инфекции у него нет, можно обратиться в центр телемедицины.

«Все вопросы дистанционно решить нельзя. Но телемедицина поможет определить, посылать ли к человеку медработника для взятия мазка. А если у вас появляются тяжелая одышка, непродуктивный кашель, температура, боль в мышцах, - конечно, нужно вызывать врача», - подчеркнул Степанян.

Ежедневно в центр телемедицины Департамента здравоохранения Москвы поступают до шести тысяч обращений. Ведущие удаленные консультации врачи работают сменами по 12 часов, с графиком два через два. В основном это терапевты. Они, как правило, специализируются на случаях легкой формы заболевания, не требующих стационарного ухода.