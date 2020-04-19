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«Величайшее событие в истории»: Легойда рассказал, как отмечать Пасху на карантине

Анна Берестовая
15:57 19.04.2020
Верующим нужно видеть лучшие стороны происходящего, радоваться возможности побыть с близкими и не предаваться унынию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Altan Gocher, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Во время общего режима самоизоляции многие привычные для нас вещи могут оказаться просто опасными для здоровья. Так, ходить в церковь на Пасху сегодня, в день церковного праздника, настоятельно не рекомендуется.

Некоторые люди даже начинают сомневаться, отмечать ли Великое Воскресение в этом году вообще. На вопрос праздновать или нет ответил «Звезде» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Конечно праздновать - это величайшее событие в человеческой истории! Для христиан вся человеческая история делится на этап до Воскресения Христова и после. Конечно, это самый главный праздник – православный, христианский», - объяснил он.

Легойда признал, что происходящее действительно очень тяжело для верующих, привыкших на Страстной неделе причащаться и быть в храме, но христиане и раньше проходили через большие испытания.

«Все-таки это испытание при всей его серьезности, несравнимо с испытаниями, через которые проходили наши деды и прадеды, когда закрывались и взрывались храмы», - отметил он.

Председатель Синодального отдела призвал верующих держаться, пока болезнь не будет побеждена, видеть в происходящем лучшие стороны и поддерживать праздничное настроение.

«Сейчас надо не поддаваться унынию, радоваться, поддерживать друг друга. Да, мы находимся дома. Да, мы ограничены в передвижениях, но мы находимся в более или менее комфортных условиях и можем общаться со своими близкими», - сказал он.

Легойда объяснил, что сейчас, при отсутствии возможности освятить пасхальную пищу в церкви все желающие могут сделать это у себя дома, благословив трапезу самостоятельно и окропив ее святой водой, если таковая имеется.

Воздержаться от посещения храмов попросил верующих и глава РПЦ Патриарх Кирилл. В связи с мерами по борьбе с коронавирусом сегодняшней ночью пасхальная служба в храме Христа Спасителя, транслировавшаяся по телевидению, прошла без прихожан.

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