Место крушения самолета под Хабаровском: эксклюзивные кадры с коптера
Крушение легкомоторного воздушного судна произошло утром 18 апреля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ТРК «Звезда» публикует видео места крушения легкомоторного самолета в районе села Лесное Хабаровского края с квадракоптера.
На кадрах видно, что воздушное судно упало в лесополосу, его обломки еще продолжают тушить спасатели.
Жертвами трагедии, произошедшей утром 18 апреля, стали четыре человека.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают их личности.
По предварительным данным, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна.