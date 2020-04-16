«Аппарат стал частью ноги»: переданный Киевом пленный ДНР не мог двигаться самостоятельно

Один из освобожденных украинской стороной участников обменного процесса Киева с ДНР не мог самостоятельно передвигаться.

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила, что его пришлось отвозить на машине скорой помощи. Морозова также добавила, что среди освобожденных со стороны ДНР подобного не было.

«Все, кого ДНР передала Киеву, шли на ногах», - подчеркнула она.

Участник обмена, представившийся Станиславом, рассказал «Звезде», что причиной его состояния стало пулевое ранение в коленный сустав. Все время с момента получения травмы на ноге мужчины находилась специальная конструкция для фиксирования сустава.

«В момент ранения привезли в больницу, прооперировали и наложили аппарат. И он как бы стал неотъемлемой частью ноги», - рассказал Станислав.

По словам освобожденного, после операции его перевели в следственный изолятор и квалифицированную медицинскую помощь более не оказывали.

Сегодня, 16 апреля, Киев и Донецкая народная республика совершили первую в текущем году процедуру обмена пленными. Все освобожденные в настоящее время получают медицинскую помощь специалистов. По сообщавшейся ранее информации, Украина должна была передать ДНР девять человек, ДНР Киеву - 11.