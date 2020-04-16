«Медпомощь не оказывали»: раненый пленный рассказал об условиях пребывания на Украине

Мужчина, освобожденный в ходе обмена пленными между Украиной и ДНР, рассказал «Звезде» об условиях своего содержания в украинском СИЗО.

По словам Виталия, он попал в плен 2 августа 2019 года. Во время боевых действий получил осколочное ранение в ногу, однако в СИЗО ему не оказывали медицинскую помощь.

«Медицинскую помощь не оказывали, сами себе перевязки делали. Мы сидели вместе с зэками которые просто отбывают наказание», - признался он.

Украина и ДНР завершили обмен пленными. Процедура прошла в районе пропускного пункта «Майорск» под Горловкой и стала первой в 2020 году. Самопровозглашенная республика отдала Киеву девять человек, а забрала десять.