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«Медпомощь не оказывали»: раненый пленный рассказал об условиях пребывания на Украине

Андрей Аркадьев
Екатерина Габель
11:55 16.04.2020
Участник обмена пленными находился в камере с заключенными, отбывающими срок за преступления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Мужчина, освобожденный в ходе обмена пленными между Украиной и ДНР, рассказал «Звезде» об условиях своего содержания в украинском СИЗО.

По словам Виталия, он попал в плен 2 августа 2019 года. Во время боевых действий получил осколочное ранение в ногу, однако в СИЗО ему не оказывали медицинскую помощь.

«Медицинскую помощь не оказывали, сами себе перевязки делали. Мы сидели вместе с зэками которые просто отбывают наказание», - признался он.

Украина и ДНР завершили обмен пленными. Процедура прошла в районе пропускного пункта «Майорск» под Горловкой и стала первой в 2020 году. Самопровозглашенная республика отдала Киеву девять человек, а забрала десять.

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