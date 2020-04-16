Захарова назвала страны, где остается самое большое количество россиян

На данный момент больше всего россиян остается в Таиланде, Индии и Индонезии, прорабатывается вопрос о дальнейшем их вывозе на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Но остаются и другие страны, где группы от нескольких сотен человек до нескольких тысяч, которые так или иначе хотят вернуться», - рассказала она в эксклюзивном интервью нашей программе «Между тем» с Наталией Метлиной.

Захарова прокомментировала некоторые проблемы, с которым столкнулось ведомство и посольства при возвращении наших граждан на Родину.

«Где-то это блокировка, введение чрезвычайных мер, где-то проблема в том, что нет компактного сосредоточения граждан РФ, которых можно было бы вывезти в один регион», - отметила она.

По ее словам, многие люди «зависли» из-за неправильного оформления заявок на Госуслугах по поводу проплаты материальной помощи.

«МИД уже более 8000 заявок рассмотрел и по большинству прошли проплаты. Если получен отказ, нужно переоформить. Сколько судеб, столько и проблем», - рассказала Захарова.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что в настоящее время в «листе ожидания» МИДа находятся около 35-36 тысяч человек, которые хотят выехать на Родину. Ведомство целый месяц работает в «круглосуточном режиме», решая вопросы и задачи по вывозу россиян.

Смотрите полную версию интервью на нашем телеканале в программе «Между тем» с Наталией Метлиной.