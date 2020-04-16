«Работаем в круглосуточном режиме»: Захарова рассказала о работе МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рассказала, что министерство работает в круглосуточном режиме, решая вопросы с содействием вывозу россиян из-за рубежа и помогая тем, кто оказался за границей в сложной ситуации из-за ограничений по коронавирусу.

Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эксклюзивном интервью нашей программе «Между тем» с Наталией Метлиной.

«Уже, наверное, месяц мы работаем почти в круглосуточном режиме, не делясь на департаменты, единым организмом. Также были введены меры, предполагающие работу дистанционно», - сказала она.

Отдельно представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула работу российских посольств.

«Вызов беспрецедентный, не было такого никогда в мире», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, это огромное количество людей ждет помощи и поддержки - из сферы туризма, гуманитарного обмена, лечения, обучения, работы, это и смешанные семьи, люди с разными гражданствами.

Захарова отметила, что вывоз из одной- двух стран всегда был «экстраординарным событием», а сегодня - это вывоз российских граждан по всему миру - от крупных стран до островных государств.

Официальный представитель ведомства рассказала об алгоритмах помощи, которые были созданы.

«Под эгидой правительства, лично усилиями главы правительства, оказывается помощь по двум направлениям: это содействие возвращению и материальная поддержка на местах», - отметила она.

Ранее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что в настоящее время в «листе ожидания» МИДа находятся около 35-36 тысяч человек, которые хотят выехать на Родину.

Смотрите полную версию интервью на нашем телеканале в программе «Между тем».