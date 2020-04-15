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«Это какой-то триллер»: Мария Захарова о вывозе 74 российских школьников из Нью-Йорка

Наталия Метлина
Валентина Пескова
22:58 15.04.2020
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как власти Российской Федерации пытаются вернуть своих граждан на родину, о которых американская сторона не предоставила никакой информации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские школьники, отправившиеся на обучение в США, стали заложниками очередной глупости американских властей. 74 ребенка до сих пор остаются в Нью-Йорке, и если власти нашей страны из не вывезут домой в связи с эпидемией коронавируса, США грозят ввести против Российской Федерации новые санкции.

Однако для того, чтобы вывезти детей из страны, нужна информация о них, которую посольство США направлять в российский МИД отказывается. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в эксклюзивном интервью нашей программе «Между тем» с Наталией Метлиной.

«Это катастрофа, что происходит с российскими детьми, которых американцы зазвали к себе якобы на обучение. Но сперва я скажу о хорошем: прошла неделя после того рейса, который многих поверг в состояние шока, что ничего не получится; прошла неделя, совершено большое количество рейсов, и сегодняшний рейс из Нью-Йорка показал четкую и слаженную работу всех, и Минкомсвязи, и Минтранса, Росавиации, конечно, нашего ведомства. Послы получили возможность исходя из ситуации на земле и предыдущего опыта, координировать данную работу и подключать к работе гуманитарные случаи. Одно дело - заявка на сайте Госуслуг, а другое дело - реальные живые люди. Человек может быть не из региона, но если это грудной ребенок, наверное, надо делать исключение», - отметила представитель МИДа.

Как рассказала Захарова, одним из главных инициаторов этого вопроса был посол Анатолий Антонов. Ему поручил эту работу глава правительства России. Работа послами по разрешению ситуации велась круглосуточно. Узнав все подробности действий американских властей, Мария Захарова назвала всю историю с российскими детьми настоящим «триллером».

«Несколько дней назад посольство России в Вашингтоне получило официальный документ из Госдепа, в котором написано, что 74 российских ребенка проходили обучение по некой американской образовательной программе, которую курировал в том числе и Госдеп. Кроме цифры 74 не было ни имен, ни адресов, ничего. В посольстве сразу же попытались узнать, как связаться с этими детьми - ноль информации. Комментарий, который предоставило американское посольство в Москве, это все от лукавого. У меня есть официальный ответ посольства США, где опять же не перечислены никакие данные на детей, никакой конкретики. В ответе сказано, что их уже не больше 70, а больше 50. Где они находятся, и по каким обязательствам прибыли? Мы начинаем их искать, делаем публичное заявление с просьбой помочь нам их найти. Мы начали об этом узнавать от самих ребят, которые начали звонить в посольство по каким-то другим программам. Это при том, что после 2014 года из-за таких же обстоятельств, когда дети, которые усыновлялись американцами, просто исчезали, были свернуты все образовательные официальные контакты, так как у США нет работающей международно-правовой базы», - рассказала дипломатический работник.

Как удалось узнать нашим дипломатам, теперь эти так называемые образовательные программы действуют втайне от российских федеральных властей.

«Дело в том, что, если бы у этих детей все было нормально, Госдеп не стал бы нас уведомлять. За пару дней до этого из Вашингтона было заявлено, что на те страны, которые не заберут своих граждан, будут распространяться новые санкции. Они захотели ввести новые санкции, но поняли, что сами являются соучастниками невозможности возвращения зарубежных граждан в их страны. И нужно было спихнуть с себя эту ответственность. Мы берем на себя ответственность за наших граждан, так дайте информацию!», - возмутилась Захарова.

Смотрите полную версию интервью на нашем телеканале в программе «Между тем» в 23.05.

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